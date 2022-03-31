Ляшко про коронавірус: нікуди не зник, в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні під час війни. За його словами, COVID-19 нікуди не зник, за добу в середньому реєструють по 4 тисячі нових хворих.

"Коронавірус, на жаль, не зник. У будні дні в нас в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків. На сьогодні в заклади охорони здоров'я госпіталізовано 4038 хворих на "ковід" (інтерв'ю записувалося 27 березня, - ред.). Це дані з тих лікарень, звідки є можливість отримати статистику. Бо там, де йдуть бойові дії - це ускладнено. Вакцинація також продовжується, зокрема і третьою дозою", - зазначив Ляшко.

Також міністр нагадав, що в Україні коронавірусні вимоги перейшли на рівень рекомендацій. Крім того, було скасовано кольорове зонування території за рівнем епідемічної небезпеки та обов'язкову вакцинацію.

"До того ж коронавірус у нас все одно пішов на спад, є велика кількість вакцинованих. Тому ми сьогодні зробили протиепідемічні правила рекомендованими, а не обов'язковими... Питання пріоритету: якщо стоїть вибір, чи спочатку знайти і одягти маску, чи забігти швидко в бомбосховище - звичайно, ми віддаємо перевагу збереженню життя від ворожих обстрілів та бомб", - додав Ляшко.