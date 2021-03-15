Ляшко виключив застосування неякісної вакцини від COVID

У ході вакцинації в Україні не будуть застосовуватися зіпсовані препарати. Такі дози підлягають списанню.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні ніхто не буде колоти зіпсовану вакцину, а якщо препарат зіпсувався, то він підлягає списанню. "Якщо буде введено вакцину з порушеним температурним режимом зберігання, то критичний наслідок - це відсутність формування імунітету", - відповів Ляшко на запитання, що буде, якщо вколоти зіпсовану вакцину від COVID.