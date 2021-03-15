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Ляшко виключив застосування неякісної вакцини від COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 18:17
Ляшко виключив застосування неякісної вакцини від COVID Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У ході вакцинації в Україні не будуть застосовуватися зіпсовані препарати. Такі дози підлягають списанню.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні ніхто не буде колоти зіпсовану вакцину, а якщо препарат зіпсувався, то він підлягає списанню.

"Якщо буде введено вакцину з порушеним температурним режимом зберігання, то критичний наслідок - це відсутність формування імунітету", - відповів Ляшко на запитання, що буде, якщо вколоти зіпсовану вакцину від COVID.

Відзначимо, до цього він повідомив, скільки вакцини утилізували в Україні з початку кампанії з вакцинації. За його словами, на сьогодні можна говорити про 200 доз. При цьому за два тижні вакцинації щеплення отримали понад 53 000 осіб. Головний санлікар наголосив, що економічно обґрунтовано відкривати флакон з 10 дозами навіть для вакцинації двох або трьох осіб.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу Covishield ефективна після першої дози, але захист починає діяти лише на 22 день після неї. Протягом перших трьох місяців зберігається високий рівень антитіл.

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