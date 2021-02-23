Ляшко: імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не розглядає сценарій з відсутністю імунітету через шість місяців після вакцинації.

"Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що до проекту бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, вже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини на 2022 рік.