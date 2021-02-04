Ляшко: готові робити 5 млн COVID-щеплень в місяць, але можемо більше

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу. У разі необхідності можуть цю кількість помножити вдвічі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

За його словами, така кількість щеплень можуть робити без залучення кабінетів для рутинної ревакцинації.

"Якщо ми прорахуємо здатності нашої системи охорони здоров'я, то ми можемо робити приблизно 5 млн щеплень щомісяця. І це без залучення кабінетів застосовуваних для рутинних щеплень. Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще п'ять млн щеплень", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Україна отримає партію вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Перша партія налічуватиме понад 100 тисяч доз.

Крім того, Україна планує почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого. Вона проходитиме у п'ять етапів.

При цьому Центр громадського здоров'я спільно з ВООЗ проведе семінари для українських медиків з вакцинації.