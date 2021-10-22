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Ляшко про COVID-статистику в Україні: кожні 2-3 тижні кількість випадків подвоюється

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:56
Ляшко про COVID-статистику в Україні: кожні 2-3 тижні кількість випадків подвоюється Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна зайшла в чергову осінньо-зимову "європейську" хвилю зростання рівня захворюваності на COVID-19. Кожні 2-3 тижні кількість випадків коронавірусу в Україні подвоюється.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

За його словами, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд. І , Ляшко вважає, він не буде останнім. Так само як встановила історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" та кількість госпіталізацій.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само.

Зазначимо, за минулу добу в Україні встановили два антирекорди по коронавірусу.

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Віктор Ляшко Коронавірус
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