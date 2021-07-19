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Ляшко анонсував появу в Україні нових препаратів прямої дії на коронавірус

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 02:11
Ляшко анонсував появу в Україні нових препаратів прямої дії на коронавірус Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Україні з'являться нові препарати прямої дії на коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Олега Ляшка. Незабаром МОЗ представить їх широкій публіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна".

Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два.

"З'явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я раніше повідомила про оновлення рекомендацій щодо догляду за хворими коронавірусом пацієнтами. Організація включила в список блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, які рятують життя важко хворих людей.

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