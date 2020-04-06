У Львівській обласній інфекційній лікарні сім хворих у важкому стані

На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 63 особи через підозри на захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Зазначається, що стан більшості хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У семи пацієнтів стан важкий. Двоє пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ).

На самоізоляції знаходяться 224 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів.

У період з 20:30 по 22:00 5 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. Пацієнти з міста Львів та Миколаївського району.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 387 людей. У 27 пацієнтів підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.

Ще одна особа з підтвердженим діагнозом померла у реанімаційному відділенні однієї з лікарень.

П'ять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 3 пацієнтів одужали.

РБК-Україна писало, що станом на вечір 5 квітня вірусологічною референс-лабораторією підтверджено 1308 випадків захворювання на коронавірус. Зафіксовано 57 нових випадків коронавірусу.

Станом на ранок, 5 квітня, було відомо про 1251 випадок захворювання на COVID-19. Зокрема, у Львівській області повідомлялося про 15 хворих.