У Львівській області зареєстрували вже 358 випадків коронавірусу

Наразі у Львівській області зафіксовано 358 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, загалом у Львівській області лабораторно підтверджено 358 випадків інфікування коронавірусом, та ще 12 людей померли, 57 вилікувались. За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1565 осіб, з яких 334 людини госпіталізовані, а на амбулаторному лікуванні перебуває - 1231 пацієнт, виписані - 237 осіб.

Як зазначається, за останню добу у Львівській області виявили 10 нових випадків зараження коронавірусом. Наразі у лікарні перебуває 97 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого.

Нагадаємо, у Львівській області лабораторно підтвердили ще 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Також коронавірус в Україні не знижує темпів поширення. Станом на 27 квітня в країні налічується 8617 хворих. За минулу добу підтвердження отримали 492 випадки зараження. Також збільшилася кількість померлих становить 209 осіб.