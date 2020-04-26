ru
ua

У Львівській області зареєстрували 30 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус   

Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено у 348 осіб

У Львівській області лабораторно підтвердили ще 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, за останню добу у Львівській області підтверджено 348 випадків інфікування коронавірусом, з яких 12 людей померли. Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1553 особи, з яких госпіталізували - 333 людини, на амбулаторному лікуванні - 1220 осіб, виписані - 234 особи.

Зараз у лікарні перебуває 99 осіб, з них в реанімації - 5 осіб, на апараті ШВЛ нема нікого.

Як зазначається, загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено - у 348 осіб, 12 людей померло та ще 56 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Так станом на 26 квітня в країні налічується 8617 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. За останню добу отримано 492 повідомлення про нових хворих. Кількість померлих від ускладнень інфекції зросла до 209 людини.

Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ
Читати всі новини