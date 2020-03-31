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У Львівський області зафіксовані три нові підозри на COVID-19

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 20:46
У Львівський області зафіксовані три нові підозри на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наразі у Львівський області з підозрою на коронавірус є 103 людини

У Львівський області з'явилося ще троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Зазначається, що за весь час із підозрою на COVID-19 звернулося 243 людини.

"У період з 10:30 години по 18:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 3 особи. Пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району", - йдеться у повідомленні.

Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні знаходяться 42 особи.

"У Львівській області з підозрою на коронавірус є 103 осіб. У п'яти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала.", - повідомляють в ОДА.

Раніше повідомлялося, що у Львові експрес-тести зафіксували два нових випадки захворювання. Обидва випадки захворювання були виявлені у водіїв громадського транспорту. Результати будуть відправлені в лабораторію для проведення ПЛР діагностики.

Нагадаємо, вчора швидкі тести також підтвердили два випадки захворювання у жителів Львова. Серед них пацієнтка 5-ї лікарні і водій трамвая.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні підтверджено 549 випадків коронавіруса.

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