У Львівській області зафіксували п'яту смерть від коронавірусу

У Львівській обласній лікарні сьогодні зафіксували смерть хворої на коронавірус пацієнтки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації (ОДА),

За словами очільника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька, сьогодні в обласній інфекційній клінічній лікарні померла 75-річна жінка. До лікарні вона потрапила 7 квітня. Коронавірус у жінки підтвердили вчора, 10 квітня.

Зазначається, що у померлої були супутні хвороби, зокрема захворювання серцево-судинної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові підтвердили коронавірус у померлого раніше пацієнта. Чоловік помер у лікарні в ніч на 9 квітня, але результати аналізів стали відомими ввечері 10 квітня. У чоловіка була хронічна пневмонія.

Також РБК-Україна писало про смерть хворого на коронавірус пацієнта у Черкаській інфекційній лікарні. До лікарні чоловіка госпіталізували 6 квітня у тяжкому стані. У чоловіка була складна кардіологічна патологія.

Крім того, хворий на коронавірус 71-річний чоловік помер сьогодні у Кропивницькому. У чоловіка було запалення легень. Це вже шоста смерть від коронавірусу в Кіровоградській області.