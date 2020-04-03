У Львівській області зафіксували ще чотири підозри на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в області 12 підтверджених випадків зараження коронавірусом

У четвер, 2 квітня, у період з 16:30 по 22:30, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 4 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію у Facebook.

Зазначається, що пацієнти з Турківського району та міста Львова.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 41 особа. На самоізоляції знаходяться 147 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом у Львівській області за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 287 людей.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 187 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 88 осіб. У 12 пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 2 пацієнтів одужали.

Зазначимо, що станом на ранок 2 квітня у Львівській області було 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 2 квітня становить 897.