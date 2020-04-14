У Львівській області зафіксували ще 60 підозр на коронавірус

У період з 16:30 по 22:00 годину 14 квітня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Зазначається, що пацієнти з міста Львів, Яворівського, Городоцького, Миколаївського, Старосамбірського, Сокальського, Пустомитівського районів. Всього станом на зараз, в області з підозрою на коронавірус є 143 особи.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 88 осіб.

На самоізоляції знаходяться 666 осіб. За увесь час виписано - 170 пацієнтів. Стан більшості хворих- середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 924 людини.

У 136 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали.

Раніше повідомлялося, що у Львові вночі 14 квітня помер 71-річний пацієнт з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.