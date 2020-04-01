У Львівський області зафіксували ще 13 нових підозр на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській області за весь час із підозрою COVID-19 звернулися 258 людей

У Львівський області зафіксовані ще 13 нових підозр на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львовської ОДА.

Зазначається, що у Львівській області з підозрою на коронавірус є 74 особи. У семи пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Чотири особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. А одна пацієнтка одужала.

"На самоізоляції знаходяться 122 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 5-ти пацієнтів стан важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ (штучної вентеляції легенів - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину. З 2 квітня вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня в Україні офіційно підтверджені 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. У Львівській області підтвердили 6 випадків COVID-19.