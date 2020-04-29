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У Львівській області виявили спалах COVID-19 в одному з сіл

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 20:54
У Львівській області виявили спалах COVID-19 в одному з сіл
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У селі Давидов зараження виявили у понад 20 жителів

В селі Давидов Львівської області виявили понад 20 випадків зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, в населеному пункті здійснюються посилені заходи щодо виявлення інфікованих та забезпечення порядку.

"Відповідні служби протягом дня проводять експрес-тестування жителів. Якщо отримані позитивні результати, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу та аналіз направляють на тест ПЛР. Зараз медики встановлюють джерело заносу вірусу в зазначений населений пункт", - повідомив він.

При цьому голова ОДА додав, що в селищі здійснюються посилені заходи щодо виявлення інфікованих та забезпечення порядку. Жителі, які контактували з хворими, що знаходяться на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу в студентському гуртожитку КиМУ в Петропавлівській Борщагівці. Станом на 27 квітня там було зафіксовано шість випадків серед студентів, також заразився комендант гуртожитку. На сьогодні в гуртожитку знаходяться близько 150 мешканців, в основному іноземні студенти. Вогнище зараження виявили випадково, коли 22-річному хлопцю стало погано і він втратив свідомість. ПЛР-тест підтвердив наявність СOVID-19.

Крім того, сьогодні стало відомо про спалах захворювання в гуртожитку для літніх людей у селі Зазим'я Київської області. Зокрема, там заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки.

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