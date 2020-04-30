У Львівській області через спалах COVID-19 на карантин закрили село

У Львівській області через спалах коронавірусу в селі Давидов частково обмежили в'їзд і виїзд. Про це повідомляє "Громадське".

Співробітники правоохоронних органів патрулюють у основних виїздів і в'їздів з села. Другорядні - перекриті бетонними плитами. В село пропускають лише місцевих жителів.

Крім того, двічі на день - вранці і ввечері, всім, хто в'їжджає в населений пункт міряють температуру.

"Ми міряємо температуру вранці, з семи до десяти і після обіду, з шістнадцяти до вісімнадцяти. Це час, коли люди повертаються додому", - повідомив дільничний інспектор Тарас Король.

У свою чергу, глава Давидовського ОТО Володимир Керницький заявив, що в селі підтверджено 20 випадків захворювання вірусом.

"У нашому селищі проживає близько 7 тисяч населення. Ми знаємо про ці 20 хворих. Саме тому ми вимірюємо температуру людям, обмежили в'їзд в село, щоб мати більше інформації про інших жителів. Такі заходи будуть протягом двох наступних днів", - розповів він.

Крім того, в селі Давидов сьогодні провели дезінфекцію вулиць. Найближчим часом очікується дезінфекція під'їздів у будинках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селі Давидов зафіксовано спалах коронавірусу. Вірус виявили у 20 жителів населеного пункту. У селищі здійснюються посилені заходи щодо виявлення інфікованих та забезпечення порядку. Жителі, які контактували з хворими, що знаходяться на самоізоляції.

Крім того, стало відомо про спалах захворювання в гуртожитку для літніх людей у селі Зазим'я Київської області. Зокрема, там заразилися 13 осіб, при цьому було зафіксовано два летальних випадки.