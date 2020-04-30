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У Львівській області спалах COVID-19: в селі виявили 20 інфікованих

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 01:44
У Львівській області спалах COVID-19: в селі виявили 20 інфікованих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу

У Давидові Львівської області Пустомитівського району виявили понад 20 інфікованих COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОДА Максима Козицького у Facebook.

Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Якщо отримані результати позитивні, то здійснюється додатковий відбір біоматеріалу і аналіз скеровують на тест ПЛР. Наразі медики встановлюють джерело занесення вірусу у зазначений населений пункт.

"Зараз найголовнішим завданням є виявлення усіх носіїв вірусу, надання медичної допомоги таким особам та повна самоізоляція тих мешканців села, які контактували з хворими", - написав Козицький.

Раніше повідомлялося, що Львів, Дніпро та Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин в Україні і дозволити роботу продуктових ринків.

РБК-Україна писало, що мер міста Львова Андрій Садовий зробив тест на коронавірус, результати негативні, але лікарі порадили кілька днів попрацювати з дому.

Нагадаємо, що міська влада Львова хоче дозволити роботу літніх майданчиків у ресторанах на наступний день після пом’якшення карантину.

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