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У Львівській області сплеск коронавірусу: Степанов приїхав з перевіркою

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 09:52
У Львівській області сплеск коронавірусу: Степанов приїхав з перевіркою
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

З початку пандемії в області захворіло майже 4 тисячі осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прибув з перевіркою у Львівську область. Причиною поїздки став сплеск захворюваності коронавірусом в регіоні.

Про це Степанов заявив на брифінгу у Львівській області.

Він зазначив, що в регіоні за минулу добу було підтверджено 200 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього з початку пандемії в області підтверджено 3980 за весь час пандемії.

"Це дуже велика кількість. Ми спостерігаємо велике зростання захворюваності у Львівській області. Сьогодні я разом зі своїм заступником і провідними фахівцями України знаходимося у Львівській області, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, прийняти рішення щодо поліпшення епідеміологічної ситуації, і в ході лікування в тих чи інших установах", - повідомив Степанов.

Відзначимо, в Україні найбільш зараженими регіонами залишаються: Київ, Чернівецька, Львівська, Рівненська, Київська області.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступає в силу нова методика посилення карантину в регіонах, згідно з якою посилити обмеження можуть в окремому населеному пункті.

Раніше РБК-Україна писало, що у Закарпатській області можуть посилити карантин на один тиждень.

Також повідомлялося, що з сьогоднішнього дня посилили карантин в Одесі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівЛьвовская областьМаксим СтепановКоронавірус
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