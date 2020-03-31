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У Львівський області зафіксовані нові підозри на коронавірус

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 12:41
У Львівський області зафіксовані нові підозри на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У восьми жителів Львова, Борислава, а також Миколаєва підозрюють вірусну інфекцію

У Львівській області підозрюють коронавірус ще у восьми людей. Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА).

Як повідомляється, з вечора 30 березня по ранок 31 березня, до лікарень області звернулось 8 осіб з симптомами коронавірусу. Так у цих жителів Львова, Борислава, а також Миколаєва підозрюють вірусну інфекцію.

Крім того, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні знаходиться 52 особи, а на самоізоляції 111 осіб. За увесь час виписано - 77 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 4- х пацієнтів наближений до тяжкого.

Як зазначається, у Львівській області у 120 людей підозрюють коронавірус, у 5 тест вже показав позитивний результат.

Нагадаємо, у Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. Жінка перебувала на амбулаторному лікуванні.

РБК-Україна раніше писало, що у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні. З завтрашнього дня розпочнуть звітувати про результати роботи штабу, який створений при керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації щодо поширення коронавірусу.

Також станом на ранок 31 березня кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 549.

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