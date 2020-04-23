У Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта

На військовому полігоні у Львівській області виявили мертвого курсанта одного з військових вишів із вогнепальним пораненням грудей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Повідомляється, що тіло курсанта знайшли 22 квітня близько 18:00.

"На військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини загибелі хлопця з’ясовують слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, слідчі львівського управління Державного бюро розслідування та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

За фактом трагедії слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин з необережності застрелив побратима по службі. Від отриманих травм військових помер в лікарні.

Також повідомлялося, що у Херсонській області слідчі розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця.