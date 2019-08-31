У Львівській області водій збив чоловіка з двома дітьми

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті наїзду авто у лікарні померла чотиримісячна дитина

У місті Стрий Львівської області автомобіль збив чоловіка з двома дітьми, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Повідомляється, що аварія сталася вчора, 30 серпня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

Постраждалих пішоходів доставили в лікарню. Чотиримісячний хлопчик помер в реанімаційному відділенні медзакладу. У дворічної дівчинки і чоловіка діагностовано тілесні ушкодження. У дитини - струс головного мозку, забої губи і лобової області. У батька дітей - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші травми.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Поліція продовжує встановлювати обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів постраждали сім осіб.

Додамо, у місті Дрогобич на вулиці Сахарова сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали двоє людей.