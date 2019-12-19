У Львівській області водій на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП

У четвер вночі, 19 грудня, у Пустомитівському районі Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинув пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Так, аварія сталася близько 1.35 на трасі Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та судмедексперти. Поліцейські встановили, що 50-річний львів'янин загинув в результаті наїзду невстановленого автомобіля, водій якого після наїзду втік з місця пригоди", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські шукають винуватця ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 17 грудня у Львові сталася аварія за участю тролейбуса та пішохода - чоловік опинився під колесами громадського електротранспорту.

Також РБК-Україна писало, що 15 грудня в одному із сіл Пустомитівського району, водій наїхав на пішохода. Той помер у результаті аварії.

Також повідомлялось, що в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули дві людини.