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У Львівській області власник ресторана побив журналіста за зйомку біля його закладу

Автор: РБК-Україна

У Львівській області повідомили про підозру підприємцю, який перешкоджав законній професійній діяльності журналіста. Власник бару-ресторану побив журналіста, який здійснював відеозйомку поблизу закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як встановили слідчі, 24 квітня близько 22:00, в одному з сіл Золочівського району 37-річний місцевий мешканець, перешкоджав журналісту проводити відеозйомку поблизу закладу харчування, що належить йому.

Підозрюваний вибив з рук оператора-журналіста місцевої телерадіокомпанії телекамеру, намагався її зламати, після чого наніс декілька ударів кулаками по голові та тулубу. Також підприємець незаконно вилучив зібрані матеріали.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст.345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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