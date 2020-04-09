У Львівській області майже удвічі зросла кількість заражених

За добу у Львівській області було зафіксовано 25 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, загальна кількість заражень в області збільшилася до 61. Станом на ранок 8 квітня, у Львівській області було підтверджено 36 випадків інфікування.

Найбільший добовий приріст захворювань у Чернівецькій області. За добу там інфікувалися 29 українців. Також понад 20 заражень за добу зафіксували ще ще у кількох областях, зокрема, у Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.

Загалом, географія поширення коронавірусу по регіонах України виглядає так:

Чернівецька область - 302 випадки;

м. Київ - 300 випадків;

Івано-Франківська область - 218 випадків;

Тернопільська область - 169 випадків;

Київська область - 130 випадків;

Вінницька область - 102 випадки;

Черкаська область - 80 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

Рівненська область - 64 випадки;

Львівська область - 61 випадок;

Сумська область - 56 випадків;

Закарпатська область - 51 випадок;

Запорізька область - 47 випадків;

Одеська область - 43 випадки;

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Волинська область - 38 випадків;

Житомирська область - 31 випадок;

Полтавська область - 19 випадків;

Херсонська область - 18 випадків;

Хмельницька область - 16 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків;

Харківська область - 5 випадків;

Луганська область - 3 випадки.

Нагадаємо, за добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилась на 224 людини. Всього зафіксовано 1892 випадків заражень.

Також повідомлялося, що за добу від коронавірусу померли 5 українців. Станом на ранок 9 квітня, загальна кількість смертельних випадків в Україні зросла до 57.