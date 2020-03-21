У Львівській області збільшилася кількість підозр на коронавірус

У Львівській обласній державній адміністрації повідомили про 8 нових випадках підозри на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні ОДА Facebook.

Повідомляється, що станом на 9 ранку 21 березня в області з підозрою на коронавірус знаходяться 52 людини. Серед них житель Великобританії, який вже 6 років мешкає у Львові.

"станом на зараз, у Львівській області з підозрою на коронавірус знаходяться 52 людини. У всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати повторного тесту", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області перевіряють на коронавірус 44 людини.

Зазначимо, станом на 10 ранку 21 березня Міністерство охорони здоров'я не виявило нових випадків коронавіруса в Україні. Всього в країні зафіксовано 41 випадок CPVID-19. З них 15 були підтверджені протягом п'ятниці, 20 березня.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує запровадити режим надзвичайної ситуації у Львівській та Харківській областях, де вчора, 20 березня, були виявлені перші випадки коронавіруса. Також рішення про введення надзвичайної ситуації схвалили в Тернопільській ОДА.