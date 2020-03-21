ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області збільшилася кількість підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 11:11
У Львівській області збільшилася кількість підозр на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області перевіряють 52 людини з підозрою на коронавірус

У Львівській обласній державній адміністрації повідомили про 8 нових випадках підозри на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні ОДА Facebook.

Повідомляється, що станом на 9 ранку 21 березня в області з підозрою на коронавірус знаходяться 52 людини. Серед них житель Великобританії, який вже 6 років мешкає у Львові.

"станом на зараз, у Львівській області з підозрою на коронавірус знаходяться 52 людини. У всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати повторного тесту", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області перевіряють на коронавірус 44 людини.

Зазначимо, станом на 10 ранку 21 березня Міністерство охорони здоров'я не виявило нових випадків коронавіруса в Україні. Всього в країні зафіксовано 41 випадок CPVID-19. З них 15 були підтверджені протягом п'ятниці, 20 березня.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує запровадити режим надзвичайної ситуації у Львівській та Харківській областях, де вчора, 20 березня, були виявлені перші випадки коронавіруса. Також рішення про введення надзвичайної ситуації схвалили в Тернопільській ОДА.

У Китаї зросла кількість хворих на коронавірус після евакуації людей з-за кордону Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб
Новини України ЛьвівКоронавірусЛьвовская областьподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся