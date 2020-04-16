У Львівській області помер восьмий пацієнт з коронавірусом

У Львівській області підтвердили восьмий летальний випадок від коронавірусу. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом.

Повідомляється, що помер 66-річний чоловік, який перебував у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Крім коронавіруса чоловік хворів на цукровий діабет.

"У Львівській області - восьма смерть від COVID-19. Чоловік 66-ти років з Яворівського району Львівської області. Помер у реанімації обласної інфекційної лікарні. Хворів на цукровий діабет", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що у Львові померла 52-річна жінка, яка стала сьомою жертвою коронавіруса в області. У неї була двостороння пневмонія.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували вісім нових летальних випадків від коронавірусу. Всього в країні померли 116 пацієнтів з COVID-19.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.