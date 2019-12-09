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У Львівській області зіткнулися два легковики, є жертва

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 11:51
У Львівській області зіткнулися два легковики, є жертва
Фото: місце ДТП (facebook.com/ChervonogradDSNS)

В результаті аварії одна людина загинула, четверо постраждали

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті аварії одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби по надзвичайним подіям Львівської області Facebook.

Повідомляється, що 9 грудня близько 6:30 в селі Корчин Радехівського району зіткнулися автомобілі "Skoda Octavia" та "ВАЗ 2106".

"В результаті ДТП загинула водій автомобіля "ВАЗ 2106" та чотири особи травмовано, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню", - повідомили в ДСНС.

Фото: місце ДТП (facebook.com/ChervonogradDSNS)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 грудня, вранці під Києвом автомобіль злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті зіткнення загинули водій автомобіля, яка була не пристебнута ременем безпеки.

Також РБК-Україна писало, що в Київській області 9 грудня автомобіль скоїв наїзд на двох дітей, після чого врізався в бетонний стовп. У результаті дітей 9 і 14 років доставили в реанімацію у важкому стані, також постраждала пасажирка автомобіля.

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