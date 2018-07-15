У Львівській області внаслідок ДТП постраждали четверо іноземців

Зокрема, тілесні ушкодження отримала 17-річна дівчина

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали четверо іноземців. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

ДТП сталась сьогодні, 15 липня, близько 14:00 на автодорозі сполученням Тухля - Славське у Сколівському районі.

Встановлено, що 38-річний іноземець, водій Mitsubishi, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та ще троє іноземців - пасажирів автомобіля. З них одна неповнолітня - 17-річна дівчина. Усі потерпілі госпіталізовані, їхні діагнози уточнюються.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 13 липня у Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка.

Аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації (РДА) Віктор Олефір, який на момент ДТП за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці.