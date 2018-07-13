У Львівській області внаслідок ДТП загинули 2 людини

Також внаслідок ДТП у Львівській області постраждали 3 людини

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули 2 людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, ДТП сталася сьогодні, 13 липня, о 15:00 на дорозі між селами Лапаївка та Оброшино, де зіткнулися мікроавтобус "Форд Транзит" та легковий автомобіль "Мазда".

Внаслідок ДТП постраждали четверо осіб, які знаходилися у "Мазді", двоє з них померли. Крім того, травми отримав водій "Форда". Наразі всі потерпілі госпіталізовані.

Наразі обставини події встановлюються, вирішується питання про відкриття справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в результаті зіткнення з автомобілем загинули два мотоцикліста.