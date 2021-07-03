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У Львівській області дитину вбило блискавкою

Автор: Олександр Білоус

У Львівській області 2 липня блискавкою вбило дитину. Загинув мешканець с. Тарасівка 2007 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження", - йдеться в повідомлені.

За даними департаменту обставини події встановлюються.

Київ та область у суботу, 3 липня, накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

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