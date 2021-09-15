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У Львівській області викрили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області кіберполіція викрила чоловіка, який продавав підроблені COVID-сертифікати. Загалом послугами скористалися більше ніж 300 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кіберполіція.

"Встановлено, що 31-річний місцевий мешканець виготовляв довідки з негативним результатом на COVID-19 та COVID-сертифікати для перетину державного кордону. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення", - пише пресслужба.

Зазначається, що загалом зловмисник продав більше ніж 50 COVID-сертифікатів й 300 довідок з негативним результатом тесту на коронавірусу. Свої послуги чоловік рекламував в месенджері в якому було більше ніж 15 тисяч підписників.

СOVID-сертифікати у фігуранта коштували 1500 гривень, а довідка - 500 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до двох років.

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