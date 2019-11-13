У Львівській області п'яний поліцейський влаштував ДТП, є загиблий

У Львівській області слідчому Нацполіціїї повідомили про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань. (ДБР).

За попередньою інформацією, правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля Daewoo, перевищив швидкість та наїхав на бетонну огорожу на узбіччі дороги. Внаслідок удару автомобіль перекинувся, а пасажир, який сидів біля підозрюваного, від отриманих травм помер до приїзду швидкої допомоги.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Розпочато провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше повідомлялося, що поблизу Кропивницького співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер.

РБК-Україна писало, що у Вінницькій області поліцейський, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якого постраждали дві людини і одна загинула.