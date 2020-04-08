У Львівській області перевіряють на коронавірус ще 13 людей

У Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Звернулись пацієнти з міста Львова та Пустомитівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 85 осіб. Зокрема, стан більшості хворих - середньої важкості. У 9-ти пацієнтів стан важкий. Двоє пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, в МОЗ отримали майже 7 тис. повідомлень про підозру на коронавірус з початку року.

Як зазначалось раніше, питання скасування карантину через пандемію коронавірусу МОЗ буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів.

Також додамо, група експертів Гонконзького університету і американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань досліджували, скільки часу може жити вірус на різних поверхнях. Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня.

Зазначимо, вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу.