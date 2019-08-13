У Львівській області сталось потрійне ДТП, є постраждалі

У місті Дрогобич на вулиці Сахарова сталась потрійна дорожно-транспортна пригода, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись прес-службу поліції області.

Повідомляється, що водій автомобіля ВАЗ-21099, 41-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зіткнувся з запаркованим на узбіччі мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" та з "Фольксвагеном Транспортер", який рухався йому назустріч. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажир "Лади" - обидва госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області зіткнулись квадроцикл та автомобіль, в результаті чого постраждали вісім людей, серед яких троє дітей. За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження.

Крім того, в Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів загинули чотири особи, ще дві постраждали.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Київській області у результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали. Аварія за участю легкового авто та мікроавтобуса сталася в районі Глевахи Васильківського району.