У Львівській області сталося масове ДТП з вантажівкою, є жертва

У Львівській області 10 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. В результаті аварії одна людина загинула, ще троє - постраждали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що аварія сталася в п'ятницю, 10 липня, близько 12:00 поблизу села Чишки Пустомитівського району. Зокрема, зіткнулися вантажівка Renault, автомобілі Dodge і Mersedes-Benz, а також бетонозмішувач DAF.

"В результаті ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz і травмований водій вантажного автомобіля Renault, якого з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано в "Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги", водій автомобіля "Dodge" і бетономішалки "DAF" від госпіталізації відмовилися", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники відзначили, що загиблого водія довелося звільнити з автомобіля за допомогою спецзасобів.

Нагадаємо, днями у Дніпрі в результаті зіткнення двох автомобілів загинули дві людини, ще двоє були госпіталізовані з травмами.

Також РБК-Україна писало, що у Львові автомобіль врізався в будинок, постраждали дві людини.