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У Львівській області сталося ДТП за участі автобуса: є постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 вересня неподалік села Тарасівка (Львівська область) на трасі "Львів - Тернопіль" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та двох легкових автомобілів. Внаслідок якої постраждали п'ятеро людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Ватра 1".

Як інформує місцеве видання, зіткнення сталося між рейсовим автобусом "Еталон" та автомобілями Volkswagen Passat і "ВАЗ 2109".

За попередньою інформацією, водій Volkswagen виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі водію автобуса та здійснив зіткнення.

В результаті чого четверо пасажирів автобуса та водій Volkswagen отримали тілесні ушкодження. Останній надалі був госпіталізований

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

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ДТПЛьвовская область