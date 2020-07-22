У Львівській області сталась ДТП за участю чотирьох авто, є загиблі

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Ще одна людина з тілесними ушкодженнями була госпіталізована

Вчора, 21 липня, на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинули двоє водіїв. Ще одна людина з тілесними ушкодженнями була госпіталізована.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась неподалік села Угерсько Стрийського району, коли водій автомобіля Infiniti виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Nissan, після чого зіткнувся ще з одним автомобілем Peugeot Partner. Крім того, пошкодження від уламків автомобілів-учасників ДТП отримав і автомобіль Mazda.

Фото: аварія на трасі Київ-Чоп (facebook.com/MVS.LVIV)

Таким чином від отриманих травм на місці події загинули водії Infiniti і Peugeot. Також пасажирку другої автівки госпіталізувала "швидка".

Нагадаємо, вчора на трасі Львів-Шегині сталася аварія, у результаті якої постраждали 5 людей.

Крім того, у Харківській області сталося подвійне ДТП з поліцейським авто.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харкові сталося зіткнення трьох автомобілів на вулиці Шевченка, внаслідок чого постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини.