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У Львівській області сталась ДТП за участю чотирьох авто, є загиблі

Львівська область , Середа 22 липня 2020 11:39
У Львівській області сталась ДТП за участю чотирьох авто, є загиблі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Ще одна людина з тілесними ушкодженнями була госпіталізована

Вчора, 21 липня, на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої загинули двоє водіїв. Ще одна людина з тілесними ушкодженнями була госпіталізована.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась неподалік села Угерсько Стрийського району, коли водій автомобіля Infiniti виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Nissan, після чого зіткнувся ще з одним автомобілем Peugeot Partner. Крім того, пошкодження від уламків автомобілів-учасників ДТП отримав і автомобіль Mazda.

У Львівській області сталась ДТП за участю чотирьох авто, є загиблі

Фото: аварія на трасі Київ-Чоп (facebook.com/MVS.LVIV)

Таким чином від отриманих травм на місці події загинули водії Infiniti і Peugeot. Також пасажирку другої автівки госпіталізувала "швидка".

Нагадаємо, вчора на трасі Львів-Шегині сталася аварія, у результаті якої постраждали 5 людей.

Крім того, у Харківській області сталося подвійне ДТП з поліцейським авто.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Харкові сталося зіткнення трьох автомобілів на вулиці Шевченка, внаслідок чого постраждали 5 людей, серед яких 2 дитини.

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