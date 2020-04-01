У Львівській області сталася ДТП з мікроавтобусом, є загиблі

У Львівській області 1 квітня в результаті дорожньо-транспортної пригоди на перехресті загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 13:40 у селі Бендюга на перехресті сталося зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Vito та легкового автомобіля Renault Kangoo. Попередньо, водій мікроавтобуса не надав перевагу в русі Renault, що й спричинило зіткнення.

В результаті аварії загинули троє пасажирок Renault віком 18, 40 та 60 років. Окрім них, тілесні ушкодження отримали 21-річний водій Renault та 42-річний пасажир.

Водія Mercedes було затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі досудове розслідування триває.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області на трасі Київ-Чоп в результаті аварії загинули 2 людини. Ще одна людина з травмами була госпіталізована. Серед загиблих - співзасновник банку "Аваль" і колишній народний депутат Федір Шпиг.