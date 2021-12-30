У Львівській області сталась ДТП з маршруткою. Постраждали троє людей

У Червонограді на вулиці Львівській сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з маршруткою. В результаті аварії постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Водій автомобіля "БМВ", 17-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом "БАЗ". Водій автомобіля ніколи не отримував водійського посвідчення.

Внаслідок ДТП водій "БМВ" та 41-річна пасажирка автобуса, місцева мешканка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.