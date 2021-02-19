У Львівській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей

Як повідомляється, аварія сталась близько 15:07 поблизу села Гайок Львівського району. Тоді вантажівка RENAULT Premium зіштовхнулась з автомобілем DACIA Logan. Три особи, які перебували в легковому автомобілі отримали травмами середнього ступеня важкості. Їх госпіталізували в Кам'янко-Бузьку центральну районну лікарню.

"Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по стабілізації транспортного засобу також було відключено акумуляторну батарею, перекрито вентиль газобалонного обладнання та проведено буксирування автомобіля "DACIA Logan", - йдеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини ДТП.

Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MNSLVIV)