У Львівській області сталося ДТП, двоє загиблих і один постраждалий

У середу ввечері, 26 серпня, у Турківському районі Львівської області в аварії загинули дві людини - пішохід, якого збив мікроавтобус, і пасажир. Водій мікроавтобуса потрапив в медустанову.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 19:15 у селищі Бориня, де мікроавтобус Opel збив пішохода на узбіччі.

"Як встановили правоохоронці, водій Opel, 53-річний місцевий житель, на повороті не впорався з керуванням, скоїв наїзд на пішохода, який рухався по узбіччю, після чого автомобіль з'їхав у кювет. Від травм, отриманих в результаті аварії, на місці події загинув 58-річний пасажир Opel", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 58-річний пішохід помер у кареті швидкої по дорозі в лікарню. Сам водій авто отримав травми, його доставили в лікарню. Усі учасники ДТП - місцеві мешканці.

Відкрито справу за ч. 3. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винному загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Водія мікроавтобуса затримали. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше у Київській області сталося смертельне ДТП за участю підлітків.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.