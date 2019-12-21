У Львівській області стався спалах отруєння після візиту в ресторан

У Львівській області зафіксували спалах отруєння після візиту в один ресторанів у місті Борислав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, 11 та 12 грудня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги надійшла інформація про спалах отруєння у місті Борислав. До місцевої лікарні звернулися 15 пацієнтів зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту та інші ознаки отруєння.

Зазначається, що всі пацієнти харчувалися у місцевому ресторані "РАТ". Виявилося, що всі постраждалі вживали в їжу піцу, салат "Цезар" та інші продукти. Станом на п'ятницю до лікарні було госпіталізовано 14 осіб, одна особа лікується амбулаторно.

"В матеріалі більшості пацієнтів висіяно Salmonella enteritidis. Стан пацієнтів відносно задовільний" , - додали в департаменті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція розслідує факт масового отруєння у Львові, яке сталося 25 листопада. До однієї з лікарень з ознаками харчового отруєння звернулися 11 людей. Госпіталізовано було 9 постраждалих. Усі пацієнти 23 листопада святкували весілля в одному з львівських ресторанів.

Крім того, у Рівненській області госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. Школярів доставили у лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості.