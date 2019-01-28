У Львівській області споживання газу скоротилось на 6,1%

Зменшення споживання блакитного палива призводить до погіршення фінансового стану ПАТ "Львівгаз"

В течение 2018 года ПАО "Львовгаз" протранспортировало 1,3 млрд куб. м газа, а это на 81,7 млн куб. м меньше, чем в 2017 году. Больше всего потребление газа во Львовской области сократило население. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Использование голубого топлива сократили все категории потребителей газа. Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей Львовской области. В 2018 году оно составило 7,9% (66,8 млн куб. м).

Предприятия ТКЭ сократили потребление газа на 3,7% (11 млн куб. м), промышленные предприятия – на 1,4% (2,2 млн куб. м), учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета – на 4,4% (1,8 млн куб. м). По словам пресс-службы, уменьшение потребления голубого топлива приводит к ухудшению финансового состояния ПАО "Львовгаз".

"Объемы потребления природного газа напрямую влияют на финансирование работ по содержанию газотранспортной системы в надлежащем состоянии. А сокращение потребления, соответственно приводит к тому, что мы не в состоянии в полном объеме выполнить все работы, которые позволяют обеспечить безаварийное и бесперебойное газоснабжение", - отметил технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Также в пресс-службе сообщили, что тариф на распределение природного газа - единственный источник поступления средств в компании, за счет него и формируется тарифная выручка. А установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает экономически обоснованных затрат компании на обслуживание, ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, а также на аварийно-диспетчерские и эксплуатационные службы.