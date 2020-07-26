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У Львівській області поліцейський збив пішохода і втік

Львівська область, Неділя 26 липня 2020 21:24
У Львівській області поліцейський збив пішохода і втік
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронця звільнили з поліції

У Львівській області поліцейський скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Винуватця вже звільнили з правоохоронних органів, а розслідуванням займається ДБР.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

В результаті аварії постраждав 45-річний житель Стрийського району. Як з'ясувалося, наїзд скоїв 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції області, який керував автомобілем ВАЗ-2107.

За фактом ДТП правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ДТП з поліцейським автомобілем сталося у місті Красноград; в результаті аварії ніхто не постраждав.

Крім того, смертельна ДТП за участі військового автомобіля сталася днями у Дніпропетровській області.

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