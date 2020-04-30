У Львівській області підтвердили 14-у смерть від коронавірусу

У Львівській області кількість летальних випадків від коронавіруса COVID-19 зросла до 14. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з коронавірусом.

Повідомляється, що 29 квітня було отримано позитивний результат лабораторного тестування 70-річного чоловіка, який помер ще 27 квітня.

"Пацієнт перебував на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги, був переведений 24 квітня з восьмого міської клінічної лікарні. Чоловік мав двосторонню пневмонію, інфаркт міокарда", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області померли троє медичних працівників, у яких раніше підтвердили коронавірус. Всього в області підтверджено 264 випадки зараження вірусом серед медпрацівників.

Також повідомлялося, що 29 квітня в Житомирській області померли двоє чоловіків 18 і 85 років. Всього в області зафіксовано 10 летальних випадків.

Крім цього у Давидові Пустомитівського району Львівської області виявили більше 20 інфікованих COVID-19. Зараз медики встановлюють джерело заносу вірусу.