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У Львівській області підліток влаштував смертельну ДТП: двоє людей загинули

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 липня на трасі Львів-Тернопіль сталося ДТП за участю легковика та вантажного автомобіля. В результаті аварії загинули два пасажири, ще один госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"Дорожньо-транспортна пригода (сталася - ред.)17 липня, близько 02:55 год на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці Львівського району", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем МАН, за кермом якого перебував чоловік 1965 року народження.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2105 - 2004 і 2000 року народження загинули на місці події, а водія легковика було госпіталізовано.

Наразі встановлюються обставини події.

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ДТПЛьвовская область