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У Львівській області з підозрою на коронавірус зареєстровано 94 людини

Новини » Суспільство     22.03.2020 - 22:53
У Львівській області з підозрою на коронавірус зареєстровано 94 людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ще сім нових людей додалися сьогодні

У Львівській області в цілому у 94 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію, з них 7 пацієнтів з'явилися сьогодні. Про це передає Львівська облдержадміністрація.

Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, кількість нових пацієнтів зареєстровано в період з 16:30 до 21:30 22 березня.

В одного з пацієнтів - позитивний результат попереднього тесту на коронавірус, результати контрольного тестування очікуються. Одна людина - на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні 61 людина. Стан їхнього здоров'я - середньої тяжкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки - наближений до важкого.

Ще 32 людини перебувають на самоізоляції. За весь час з лікарні виписали 11 пацієнтів. Всі пацієнти надійшли зі Львова, а також з районів - Самбірського, Стрийського, Сколівського.

У цілому за весь час з підозрою на COVID-19 у Львівській області звернулися 104 людини. Тести показали у 6 осіб грип, ще 4 результати тестів виявилися негативними. У 10 пацієнтів у Львівській області коронавірус не підтвердили.

Нагадаємо, у Києві 22 березня виросло число заражених коронавірусом на 14 осіб. Йдеться про пасажирів одного з літаків, який прилетів в столицю.

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