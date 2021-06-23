У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від COVID

У Львівській області відкриють нові центри масової вакцинації від коронавірусу. Вони будуть відкриті в маленьких містах, щоб зробити вакцинацію доступною для жителів районів.

"Ми бачимо, що вже відкриті центри вакцинації показують високу ефективність, тому працюємо над тим, щоб в невеликих містечках відкривати прищепні центри і наблизити можливість імунізації для всіх бажаючих. Тому, зараз розробляємо не тільки графік роботи вже існуючих восьми Центрів, а й опрацьовуємо, як зробити процес вакцинації максимально зручним", - заявив він.

За його словами, у Львові відкрили ще два центри вакцинації, а саме в ТРЦ " Вікторія Гарденс "та в ліцеї"Львівський".

Крім того, в регіоні на сьогоднішній день працюють вісім центрів вакцинації. Зокрема, у Львові в "Арена Львів", в ТРЦ Forum Lviv і в Центрі Довженка на Сихові. На території області відкрили п'ять пунктів вакцинації - у Дрогобичі, Новояворівську, Стрию, Самборі та Червонограді.