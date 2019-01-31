У Львівській області напали на в. о голови райсуду і зламали йому ногу

Поліція відкрила кримінальне провадження

На исполняющего обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина напали и сломали ногу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу судебной власти Украины.

Сообщается, что неизвестный мужчина вместе с подельниками совершил нападение на судью. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны на месте.

"Указанное уголовное производство внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в сентябре у собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. Он связывает нападение с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей. Под председательством Сергея Дячука происходят слушания дела убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года

Также РБК-Украина сообщало, что в Полтаве в центре неизвестные избили судью Ларису Гольник. На супругов напали в центре города, когда они шли из Октябрьского районного суда, где работает Гольник.